لماذا تحوّلت الناقلة الناقلة الايرانية إلى “عُقدة” للرئيس ترامب ورهطِه؟

2019/09/07 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / عبد الباري عطوان…

كُنّا نعتقد أنّ ما نشرته صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانيّة حول عرض مسؤول أمريكي كبير رشوةً...

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