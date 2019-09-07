حكومة الاقليم تجتمع مع الكتل الكردستانية لبحث المسائل العالقة بين بغداد واربيل

2019/09/07 | 16:48

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بغداد:سومر نيوز

ذكر مصدر في مجلس وزراء اقليم كردستان، إن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، سيجتمعا...

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