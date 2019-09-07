العلوي: التحركات لإقامة محافظة أعالي الفرات هي ضمن مشروع ربطها بدولة خليجية

2019/09/07 | 16:48

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بغداد:سومر نيوز

عد السياسي والنائب السابق حسن العلوي، السبت، التحركات لإقامة محافظة أعالي الفرات غرب الانبار بأنها تأتي...

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