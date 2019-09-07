التصويت النهائي على النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الجلسات الاولى

2019/09/07 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسـة البرلمـان ان التصويـت النهائي على اقرار النظام الداخـلي لمجلس النواب سيحسم خلال الجلسات الاولى للفصل التشريـعي الجديد ./انتهى

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