2019/09/07 | 16:51

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ما حقيقة قيام القوات الأمريكية بقطع طريق موصل - شرقاط

بغداد/..



أصدرت قيادة العمليات المشتركة، السبت، توضيحا بشأن قيام قوة أميركية بقطع الطريق الرابطة بين الموصل والشرقاط.

وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "البعض من وسائل الاعلام تناقلت خبرا بقيام قوة امريكية بقطع الطريق الرابطة بين الموصل والشرقاط في محافظة صلاح الدين".

وأضاف رسول، "اتصلت بقائد عمليات نينوى وقائد عمليات صلاح الدين، واكدوا لي انه لا توجد اي قوة من التحالف الدولي على الارض"، مبينا أن "الخبر عار عن الصحة".

وكانت وسائل اعلام، تناقلت في وقت سابق، خبرا عن قيام قوة أميركية مكونة من ثلاث عجلات، بقطع الطريق الرابطة بين الموصل والشرقاط، لمدة ثلاث ساعات، فجر اليوم السبت، مشيرة الى أن أسباب القطع غير معروفة.

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