باكستان ترفض عبور طائرة الرئيس الهندي فوق أجوائها

2019/09/07 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند، بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظرا لـ”سلوك” نيودلهي مؤخرا.وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان: إن “القرار اتخذ نظرا لسلوك الهند”.وأوضح قرشي أن “الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى […]

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