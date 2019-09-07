ادارة الميناء : تقبل استقالة رئيسها و تصادق على عقود لاعبي فريقها الكروي

2019/09/07 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – متابعات وافقت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي على استقالة رئيس النادي السيد هادي أحمد و التي قدمها بشكل رسمي يوم الاربعاء الماضي ، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد هذا اليوم السبت .كما صادقت الهيئة الإدارية على عقود لاعبي فريق كرة القدم بشكل رسمي لغرض ارسالها الى الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للمصادقة

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