التربية توجه بفتح تحقيق بشأن مدرسة الحسن البصري في البصرة

2019/09/07 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت وزارة التربية، السبت، أن وزيرها قصي السهيل وجه بفتح تحقيق حول مدرسة روجت لإعلانات مدارس أهلية على جدرانها.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة /، نسخة منه، إن “وزير التربية قصي السهيل وجه اللجان المختصة بفتح تحقيق حول ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات العراقية لمدرسة الحسن البصري الحكومية والتي […]

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