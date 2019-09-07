2019/09/07 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي في العراق، السبت، عن ارتفاع اجمالي صادرات العراق بنسبة 41.9 لسنة 2018.وذكر الجهاز في إحصائية أن “إجمالي الصادرات للنفط الخام والمنتجات النفطية والمواد السلعية الأخرى بلغت 100.7 ترليون دينار لسنة 2018 بما يعادل 85.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع مقدارها 41.9 عن سنة 2017 حيث بلغ 71 ترليون دينار وبما يعادل 60 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات العراق النفطية بنسبة 41.9 لسنة 2018 النعيم نيوز.

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