سعد معن: القاء القبض على مئات الارهابيين وتحرير مختطفين خلال العام الحالي

2019/09/07 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، القبض على مئات الارهابيين وتحرير مختطفين.

وكشف المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن عن القاء القبض على ثلاثمئة وستة وسبعين ارهابيا وتحرير خمسة عشر مختطفا ومقتل سبعة وعشرين ارهابيا بينهم قادة، خلال العام الحالي.

واشار معن، الى وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، مبينا ان أربع محافظات ستتسلم ذلك الملف خلال بداية الشهر المقبل.

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