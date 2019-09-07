2019/09/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشارك في مراسيم العزاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو : رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشارك في مراسيم العزاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).