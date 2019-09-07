قائد جديد للجيش في كوريا الشمالية.. ومخاوف من أسلحة متطورة

2019/09/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، أن بيونغ يانغ عينت جنرالا متخصصا في المدفعية قائدا لجيشها، وهو ما يعني بحسب خبراء احتمال تطوير أسلحة جديدة.ومساء الجمعة، أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن باك جونغ شون عُين “رئيسا لأركان الجيش الشعبي الكوري”، وأوردت أن القرار أُعلن خلال اجتماع شارك فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم […]

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