2019/09/07 | 17:13

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لاعبو برشلونة يفاجئون الجميع بخطوة تخص نيمار

السبت

07

أيلول

2019 :

04:55 pm

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أبدى بعض لاعبي برشلونة استعدادهم للمساعدة، من أجل إعادة نيمار لصفوف

الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.فقد كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم السبت، أن عددًا من نجوم

البلوجرانا عرضوا المساهمة بدفع أموال ضمن صفقة نيمار، لإبلاغ الإدارة

بأن النجم البرازيلي مرحب به في غرفة الملابس.وأوضحت الصحيفة أن الصفقة كانت من الممكن أن تتم، بالنظر إلى الأموال

التي قدمها لاعبو برشلونة، بالإضافة إلى استعداد نيمار نفسه لدفع 20

مليون يورو لسان جيرمان.وذكرت أن إدارة برشلونة كانت ستقبل إبرام الصفقة، في حالة واحدة، وهي

أن تكون طلبات النادي الباريسي "منطقية"، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس

إدارة البارسا وصفوها بأنها "جنونية للغاية".لكن في المقابل، نفت الصحيفة أن يكون جميع لاعبي البلوجرانا يؤيدون

عودة نيمار، حيث كان بعضهم يقف في صف الوافد الجديد، أنطوان جريزمان،

لكن في الوقت الحالي لا توجد أي مشكلة بين المجموعتين.وشددت "سبورت" على أن ليونيل ميسي وباقي قادة برشلونة، عليهم التأكد

من أن الخلاف الذي حدث بين اللاعبين، لن يتطور إلى أمر خطير داخل غرفة

الملابس.

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