2019/09/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرؤوف_بطيخ "شهادة المرحوم حاج محمد محمد خميس شقيق الشهيد مصطفى خميس اول ضحيه لحركة الضباط 1952:نفسى اشوف رد أعتبار لأخويا الكبير اللى ربانى قبل ماأموت ”وقد مات دون أن يحقق امنيته فى فبراير 2018 "-عبدالرؤوف بطيخ.وحدث منذ 67 عامًا،فى "12-13 أغسطس 1952"، جرى ثانى أضراب عمالى بكفر الدوار, الاول يوم 10أغسطس بشركة مصر صباغى البيضا ,والثانى بمصنع مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، والتي تعد أول مذبحه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالرؤوف بطيخ - مصر:فى مثل هذا اليوم 7أيلول(سبتمبر) بمناسبة الذكرى ال67 لاإعدام خميس والبقرى على خلفية أضراب-12-13 أغسطس 1952- بغزل كفر الدوار-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالرؤوف بطيخ - مصر:فى مثل هذا اليوم 7أيلول(سبتمبر) بمناسبة الذكرى ال67 لاإعدام خميس والبقرى على خلفية أضراب-12-13 أغسطس 1952- بغزل كفر الدوار-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).