منظمة مجتمع الميم في العراق - معاداة المثلية الجنسية

2019/09/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق معاداة المثلية الجنسيةتقول اغنية للمطربة الامريكية الليدي غاغا " بعنوان "ولدت هكذا" والتي جعلها المثليون شعارا لهم في مناسباتهم: "لا يهم اذا كنت مثلي او سوي على التوالي او ثنائي، مثلية، أو متحولة، أنا على الطريق الصحيح يا حبيبي".هذه الكلمات هي في حقيقة الامر عكست الواقع السيء والمعادي للمثليين جنسيا، وهي تدعو المجتمع الى ان يكون اكثر انصافا، فلا يهم ان تكون اسود او ابيض او فاتح اللون...افر......

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