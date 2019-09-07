2019/09/07 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عفيف_البوني تقديم موسوعة جديدة:أنسيكلوبيديا "ال ق ر ءان"مصحف عثمانتأليف: الدكتور عفيف البوني، تونس، 2019تنشر "الحوار المتمدن" بعض مواد الموسوعة الجديدة المذكورة أعلاه أمدّنا بها مؤلفها، وهي موسوعة يعرّفها بأنها مختصّة في تاريخ الأفكار والمفارقات عن: معتقدات المسلمين...
ومعارف الباحثين في القرن الميلادي الحادي والعشرين، وقد أرادها كعمل أكاديمي أول تفسير غير فقهي وشامل لمصحف عثمان بعلوم الإنسان.......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عفيف البوني - أنسيكلوبيديا -القرأن- مصحف عثمان - تقديم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومعارف الباحثين في القرن الميلادي الحادي والعشرين، وقد أرادها كعمل أكاديمي أول تفسير غير فقهي وشامل لمصحف عثمان بعلوم الإنسان.......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عفيف البوني - أنسيكلوبيديا -القرأن- مصحف عثمان - تقديم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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