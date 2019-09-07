عفيف البوني - أنسيكلوبيديا -القرأن- مصحف عثمان - تقديم

2019/09/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عفيف_البوني تقديم موسوعة جديدة:أنسيكلوبيديا "ال ق ر ءان"مصحف عثمانتأليف: الدكتور عفيف البوني، تونس، 2019تنشر "الحوار المتمدن" بعض مواد الموسوعة الجديدة المذكورة أعلاه أمدّنا بها مؤلفها، وهي موسوعة يعرّفها بأنها مختصّة في تاريخ الأفكار والمفارقات عن: معتقدات المسلمين...ومعارف الباحثين في القرن الميلادي الحادي والعشرين، وقد أرادها كعمل أكاديمي أول تفسير غير فقهي وشامل لمصحف عثمان بعلوم الإنسان.......

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