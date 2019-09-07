العميد باقر زادة: 3 آلاف من شهداء الحرب المفروضة لم يُعثر على رفاتهم

2019/09/07 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة البحث عن المفقودين التابعة للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد محمد باقر زادة بان 3 آلاف شهيد من شهداء الحرب المفروضة لم يت...

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