2019/09/07 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر بطاقة “والت كارد”أعلنت (زين كاش) إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والإنترنت في العراق عن إطلاق خدمة جديدة، تضيفها إلى سلسلة خدمات زين كاش وهي خدمة توصيل بطاقة “والت كارد” وتسجيلها دون الحاجة الى مراجعة مراكز الخدمة.وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام زين كاش في تقديم أحدث الحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زين كاش تطلق خدمة التوصيل المجاني عبر بطاقة “والت كارد” النعيم نيوز.

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