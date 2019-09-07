2019/09/07 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لمحافظة نينوى من إلقاء القبض على ارهابي في ناحية زمار التابعة للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في ناحية زمار بالموصل بعملية استباقية.

واضاف البيان ان المتهم كان من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ارهابي في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ارهابي في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).