السهيل يوجه بفتح تحقيق بشأن مدرسة في البصرة تروج لإعلانات مدارس أهلية

2019/09/07 | 17:19

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، اللجان المختصة، بفتح تحقيق حول ما نشر عبر مواقع التواصل ...





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