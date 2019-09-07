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الوقف الشيعي العراقي يفضح رئيسه الاسبق: استولى على ممتلكات وحصل اموالا طائلة


الوقف الشيعي العراقي يفضح رئيسه الاسبق: استولى على ممتلكات وحصل اموالا طائلة
2019/09/07 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

الوقف الشيعي العراقي يفضح رئيسه الاسبق: استولى على ممتلكات وحصل اموالا طائلة

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