العمليات المشتركة تصدر توضيحا حول قطع القوات الامريكية طريقا في العراق

2019/09/07 | 17:20

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بغداد:سومر نيوز

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول يوم السبت ما تم تداوله حول قيام قوة أمريكية ب...

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