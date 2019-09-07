الفتح يكشف عن وجود دعم لـ”داعش” الإرهابي من قبل أميركا على مستوى الأسلحة والتدريب

2019/09/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الاتجاه برس

كشفت النائب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، اليوم السبت، عن وجود دعم أميركي كبير لـ”داعش” على مختلفة الاصعدة.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي تابعته “الاتجاه برس”، إن”هناك دعم للجماعات داعش الإرهابية من قبل أميركا، من خلال عمليات تدريب وتسليح، وأيضا من نقل الإرهابيين من خلال الطائرات الأميركية وحماية لتحركات تلك المجاميع الإرهابية”.

وأضافت، أن “هناك دعم أميركي كبير، في قضية تحركات الدواعش ونقلهم ما بين الاراضي السورية والاراضي العراقية، ولهذا سوف نعمل مع بداية الفصل التشريعي الجديد، على الاسراع في تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية من كافة الاراضي العراقية”.

MJ

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