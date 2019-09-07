2019/09/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

ما يحكمه القانون والإتفاقيات تتجاوزه واشنطن بـ”صلافة”، هكذا يبدو المشهد في العراق حيث تجوب القوات الأميركية مساحات واسعة دون رادع، وسط غليان شعبي وسياسي يدعو إلى كبح جماحها.

وفي أحدث الإنتهاكات لسيادة البلد، أقدمت قوة أميركية مكونة من ثلاثة عجلات نوع “همر” بقطع الطريق البري موصل – شرقاط لاسباب غير معلومة، لمدة ثلاث ساعات قبل ان تنسحب الى قضاء مخمور، في تصرف يترك إثره المزيد من التساؤلات عن طبيعة التواجد العسكري الأميركي الذي يحاول الكثيرون تبريره، مقابل ردود حكومية خجولة لا تتماشى مع أهمية التحرك لحفظ أمن وسلامة البلد، بحسب مراقبين، وصفوا سلوك القوات الأميركية بأنه مشابه لنهج “قطاع الطرق”.

لجنة الأمن والدفاع النيابية أشارت الى أن صمت الحكومة شجع أميركا على التدخل في الشأن العراقي والقيام بأعمال مثل قطع طريق موصل – شرقاط بمعزل عن السلطة الاتحادية في البلاد.

واستنكر عضو اللجنة كاطع نجمان في حديث لـ”الاتجاه برس” تلك التحركات الأميركية وصفها بأنها “مستفزة للشعب والحكومة العراقية”، مشيرا الى انه “لم يلتمس اي ردود فعل من قبل الحكومة ازاء هذه الانتهاكات المتكررة”.

ودعا نجمان الحكومة الى ان “لا تقف مكتوفة الايدي إزاء هذه الممارسات الاميركية والحد منها”.

من جانبها انتقدت كتلة صادقون النيابية الصمت الحكومي ازاء الإنتهاكات الأميركية ومن بينها استهداف مقار الحشد الشعبي.

المتحدث باسم الكتلة نعيم العبودي قال في حديث لبرنامج “برسم القرار” الذي تبثه قناة الاتجاه، “هناك أطرافا تتشفى بالضربات التي استهدفت الحشد الشعبي وأخرى تسكت”، مشيرا الى “خضوع البعض الى الارادة الخارجية سواء الاميركية او الغربية”.

كما انتقد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني في وقت سابق، تراخي الحكومة والبرلمان بشأن استهداف مقار الحشد، مؤكدا ان “هناك ضغوط أميركية لحماية إسرائيل”.

جهات نيابية اكدت انها ستضع هذه الانتهاكات وقانون إخراج القوات الأميركية على طاولة مجلس النواب خلال فصله التشريعي الثالث لحسمها دون الرضوخ الى الضغوطات الخارجية.

A.G

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا.. القوات الأميركية ترتكتب إنتهاكا “صلفا” بانتهاج سلوك قطاع الطرق) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددا.. القوات الأميركية ترتكتب إنتهاكا “صلفا” بانتهاج سلوك قطاع الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).