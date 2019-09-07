الخدمات العامة في كربلاء بين المتحقق والمأمول ورشة عمل في مكتب مجلس النواب

2019/09/07 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مجلس النواب العراقي /مكتب كربلاء المقدسة وبالتعاون مع نقابة المهندسين فرع كربلاء المقدسة ورشةً بعنوان (الخدمات العامة في كربلاء بين المتحقق والمأمول) وبحضور نواب كربلاء كل من الشيخ حسين اليساري رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والدكتور رياض المسعودي عضو لجنة التعليم النيابيةو أكد مسؤول مكتب كربلاء الحقوقي عباس فاضل الگمبر في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة ان الخدمات العامة مطلباً لا مناص منه وهي حديث المواطن والمجالس والهم الاول لكل ابناء كربلاء موكداً ان تحسناً ملحوظاً على مستوى الخدمات البلدية في كربلاء بات يتلمسه المواطن الكربلائي من جهته اكد المهندس محمد فاضل النصرواي نقيب مهندسي كربلاء ومعاون مدير بلدية كربلاء الفني أن هذه الورشة تحاول تحقيق اكبر استماع لاراء المعنيين من اساتذة جامعات ومهندسي كربلاء من أعضاء مجلس نقابة المهندسين في كربلاء ووضع خلاصة هذه الاراء لدى صانع القرار الوطني وممثلي الشعب مبينا ان الورشة ستناقش ثلاثة محاور أساسية هي محور الطاقة والنقل والطرق والاتصالات بعدها تحدث المهندس مشتاق طالب التميمي بمحور الاتصالات وبلغة الأرقام تحدث عن العوائد المادية المهدورة من هذا القطاع في كربلاء كاشفاً عن دراسات سابقة متعددة تحدثت عن كيفيات وسبل استثمار وتطوير قطاع الاتصالات فيما تحدث د/شاكر دكتوراه طرق وشبكات مواصلات عن تصوراتها في هذا المحال وسبل النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم مِم خلال عرض تفصيلي وفني وبلغة الأرقام عن شبكة الطرق في كربلاء وآفاق تطويرها ذاكراً جملة من الأفكار الهامة والرؤى التطويرية لهذا القطاع وقد اكد النائب د/رياض المسعودي في مداخلته ان شرطين أساسين لابد من تحقيقهما للنهوض بقطاع الخدمات الاول هو التخطيط الحضري والثاني هو اجراء احصاء سكاني لأجل معرفة الحاجات طبقاً للعدد الحقيقي من سكان كربلاء ومواطنيها

من جهته اكد الشيخ حسين اليساري النائب عن كربلاء ان الأموال موجودة في الموازنات المالية السنوية والتخصيصات حاضرة الا ان سوء الادارة والفساد هما العائق امام تحقيق نهضة حقيقية للخدمات العامة بدوره اكد السيد رياض غريّب النائب والوزير السابق ان كفاءة الإدارة وشجاعة القرار مفقودة لدى المسؤول التنفيذي وهما السبب الأساس لتطوير الخدمات العامة فيما اكد السيد نافع الميالي عضو مجلس محافظة كربلاء ورئيس لجنة التربية فيه ان ما طرحه الأكاديمين من افكار ورؤى عن تطوير الخدمات العامة هامة وأساسية وان جزء مما طرحوه الحاضرون جرى العمل تحقيقه بارض الواقع موكداً ان مجلس المحافطة مع المحافظ مستمرون بهدفهم الثابت في تقديم افضل الخدمات العامة لابناء وأهالي كربلاء وقد حضر الورشة قائمقام كربلاء د/حسين المنكوشي والمهندس مازن الياسري مدير عام البلديات في كربلاء ومدير ماء كربلاء المهندس حيدر عبد العباس والمهندس عبير الخفاجي مدير مجاري كربلاء والسيد يوسف ماجد رئيس مجلس الاعيان والسيد حمزة زيني رئيس منتدى الشباب للثقافة والسلام ونقيب معلمي كربلاء د/خالد مرعي والدكتور خالد العرداوي رئيس مركز دراسات جامعة كربلاء والاعلامي تيسير الاسدي رئيس وكالة نون الخبرية والسيد احمد الموسوي رئيس جمعية حقوق الانسان في كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات العامة في كربلاء بين المتحقق والمأمول ورشة عمل في مكتب مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات العامة في كربلاء بين المتحقق والمأمول ورشة عمل في مكتب مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).