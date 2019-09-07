بالفيديو.. هدم 400 محل في علاوي جميلة لبناء جامع وامرأة تعترض “الشفل”

2019/09/07 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شكى اصحاب محلات علاوي جميلة، اليوم السبت، من اجراء أمانة بغداد/ الرصافة الثانية، بهدم 400 محل دون وجود مسوغ قانوني يتيح لهم ذلك، مبينا ان بلدية الصدر الثانية جاءت ومعها ضباط بالداخلية والدفاع وانهالت بالضرب على اصحاب المحلات المعترضين.وقال أحد المتضررين في حديث لـ”يس عراق” ان “امانة بغداد، اخبرتنا انه لا […]

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