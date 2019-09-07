2019/09/07 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة البصرة إقامة عدة فعاليات بمناسبة السابع من محرم وهو اليوم الذي ينسب للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام.وقال مراسل وكالة النعيم نيوز “إن فعاليات عزائية مختلفة شهدتها مناطق المدينة .وبين المراسل أن من ضمن تلك الفعاليات فعالية التبرع بالدم التي إقامتها مؤسسة التوحيد الثقافية التابعة لمكتب المرجع اليعقوبي دام ظله .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة البصرة تقيم عدة فعاليات بمناسبة السابع من محرم النعيم نيوز.

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