أمريكا لن تقتل الدجاجة (إيران) التي تبيض لها ذهباً

2019/09/07 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي كنا قد قلنا إن القدور في منطقة الخليج العربي تغلي من أجل إيران، لكن ليس من

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