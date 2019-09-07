صحة ذي قار تحظر تعاطي الطلبة مشروبات الطاقة

2019/09/07 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة صحة ذي قار ،السبت، انها عممت كتابا رسميا الى جميع مدارس المحافظة تحظر فيه تعاطي الطلبة لجميع انواع مشروبات الطاقة.وذكر بيان للدائرة تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الاكثار من تعاطي مشروبات الطاقة والتي في الغالب تكون عالية الكفائيين ، له اضرار صحية جسيمة وقد تتسبب بتسارع ضربات القلب وبما يهدد حياة …

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