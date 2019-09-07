نائب: بعض القوانين التي ارسلتها الحكومة لا تمت للمواطن بصلة.. سنردها

2019/09/07 | 18:24

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف البناء حسين عرب، السبت، ان مجلس النواب عازم على حسم مشاريع القوانين التي ارسلتها ال...

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