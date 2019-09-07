لجنة نيابية: وزارة العمل ستخصص 20 ألف قرض للمشاريع الصغيرة بموازنة 2020

2019/09/07 | 18:24

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بغداد:سومر نيوز

بينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، السبت، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستخصص 20 ألف قرض ...

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