2019/09/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تنفي قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/07 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنفي قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنفي قطع طريق موصل شرقاط من قبل القوات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).