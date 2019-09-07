إيران: لن نلتزم بتعهداتنا بشأن الاتفاق النووي طالما تخلفت الأطراف الأخرى عن التزاماتها

2019/09/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، السبت، انه ليس هناك أي تعهد بالنسبة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم، مشيرا الى أن هذا الامر جاء رداً على انتهاكات واشنطن للاتفاق النووي.وقال كمالوندي، بمؤتمر صحافي لإعلان تفاصيل الخطوة الـ 3 لخفض طهران التزاماتها النووية، انه” تم بدء العمل باطلاق الغاز في أجهزة […]

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