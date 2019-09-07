مصرف الدم في النجف يكشف حقيقة أخذ مبالغ من المتبرعين

2019/09/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصرف الدم في النجف الاشرف، حقيقة أخذ مبالغ من المتبرعين في الدم.

وقال مدير المصرف في تصريح صحفي، إن "لا صحة لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المصرف يأخذ مبالغ من المتبرعين بالدم، اما بخصوص {الوصل} فهو لسحب الدم العلاجي الذي يتلف في ردهات الطوارئ للمستشفيات فالمريض بزيادة الدم يقطع وصل لغرض فتح طبلة او ملف ولا علاقة للمصرف بذالك".وبين أن "التعليمات الجديدة للوزارة هي أخذ مبلغ من المريض في حال عدم وجود متبرع بالدم وليس من المتبرع.



وتم استشناء لمرضى الثلاسيميا ومرضى الأورام السرطانية والديلزة الدموية والاحالات الطارئة والحوادث والإنسانية علما بانه لم يعمل بهذا القرار حتى الآن".وتابع: " ندعو الاخوة الناشطين والاعلامين والقنوات الفضائية النزيهة التكذيب ما تم نشره وإيقاف الحملة المنظمة ضد مصرف الدم وإنقاذ حياة الناس".وكانت قد انشرت تقارير بأن المصرف يأخذ مبالغ من المتبرعين بالدم مقابل اعطائهم وصل بالمبلغ.



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