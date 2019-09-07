غدا.. فتح باب التعيين على تربية الانبار

2019/09/07 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، فتح باب التعيين على مديرية تربية الانبار غداً الاحد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "حسب توجيه وزير التربية وكالة قصي السهيل، فقد تم تحديد بداية الاسبوع المقبل موعدا لفتح ابواب التعيينات على تربية الانبار ".واضافت انه "ابتداءً من يوم 8 من الشهر الحالي سيتم استلام طلبات المتقدمين للتعيين عبر الاستمارة الكترونية"، لافتا الى أن "عدد الدرجات التي ستطلق 2056 درجة باختصاصات متعددة موزعة بين اختصاصات معلم ومدرس ومهندس وقانوني ومحاسب وحرفي وخدمي وهنالك نسبة تم وضعها ستكون للمحاضرين العاملين في مداراس المحافظة وتكون الافضلية في النص الاخر من الدرجات لذوي الشهداء والاختصاصات العلمية للاحتياجات كالفيزياء والرياضيات ومن ثم اعتماد المعدل وسنة التخرج".وبينت أن "مدة التقديم ستستمر لمدة ٢٠ يوم من تاريخ فتح الاستمارة ليتم بعدها فرز الاسماء واعلانها ".



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