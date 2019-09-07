على مدار العام.. الكشف عن تفاصيل عمليات بحث إيرانية في أربع محافظات عراقية

2019/09/07 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس لجنة البحث عن المفقودين التابعة للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية محمد باقر زادة، السبت، أن رفات 3 آلاف قتيل من قتلى الحرب الثمانينيات مع العراق لم يتم العثور على رفاتهم لغاية الان.

وقال العميد باقر زادة في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية تابعتها “كلكامش برس”، إن “عملية البحث عن رفات جارية على مدار العام وقد تحققت نجاحات في هذا الصدد في نقاط مختلفة بالعراق منها ميسان والبصرة وسيتم لاحقا الاعلان عن العدد الدقيق للرفات التي تم العثور عليها خلال الفترة الاخيرة”.

وأوضح أنه “تم الوصول الى نتائج في كردستان العراق وجبهة الغرب بمنطقة ديالى والكوت”.

وحول عدد القتلى المتبقين، أضاف زادة أنه “لغاية اليوم لم يتم العثور على رفات 3 آلاف قتيل من الدفاع المقدس في مواجهة الحرب في الفترة 1980-1988”.

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