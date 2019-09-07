الشرطة يتغلب على امانة بغداد 2-0 ودياً استعداداً لدوري الكرة الممتاز

2019/09/07 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطةيتغلبعلىامانةبغداد2-0 ودياًاستعداداًلدوريالكرةالممتاز

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