الصحة تنفي استقطاع مبالغ عن التبرع ونقل الدم

2019/09/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة ،اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقطاع مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم

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