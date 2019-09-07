2019/09/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة: الاثنين المقبل سيتم إتخاذ القرار النهائي بشأن مباراة كأس السوبر وجاهزية ملعب الشعب من عدمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/07 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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