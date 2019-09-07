سجاد: الخلافات الشخصية دفعت العملية التربوية في الديوانية الى التراجع وسيتم ايصال بيان نقابة المعلمين للحكومة

2019/09/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعربت النائبة هدى سجاد، اليوم السبت عن استيائها لتدخلات الحكومة المحلية في عمل مديرية تربية المحافظة، فيما ايدت بيان نقابة المعلمين فرع الديوانية الذي صدر الييوم، وانها ستعمل على ايصالهُ الى الرئاسات الثلاث.





وقالت سجاد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "العملية التربوية في الديوانية تشهد تراجع كبير وتردي واضح نتيجة للتدخل غير المبرر من قبل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، بعمل مديرية التربية واعفاء واقالة وسحب يد مدير التربية لأكثر من مرة وبقرارات تغلب فيها الخلاف الشخصي والمصالح الشخصية على المصلحة التربوية".





واضافت "في الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا من هذا الواقع والتدخلات، فاننا نقف مع ما طرح بيان نقابة المعلمين فرع الديوانية الذي لخص ما يحصل بنقاط عديدة، وأننا نتفق مع ما جاء في ذلك البيان وسنعمل على ايصالهُ الى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية من خلال كتاب رسمي".





ودعت النائبة الحكومة المحلية ومجلس محافظة الديوانية، الى "الالتفات الى الوضع التربوي وإبعاد الخلافات الشخصية والالتزام بالتعليمات والقوانين وقرارات وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلا عن الالتزام بقرارات القضاء".

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