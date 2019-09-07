2019/09/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أكد اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، السبت، بان قرار رئيس مجلس الوزراء باغلاق معبر مندلي الحدودي مع إيران تسبب بقطع مصادر رزق نحو ألفي أسرة.وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري لـ/ المعلومة /، إن “إغلاق معبر مندلي الحدودي مع إيران شرقي ديالى منذ 3 أسابيع بقرار من رئاسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق معبر مندلي يقطع مصادر رزق نحو ألفي أسرة في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق معبر مندلي يقطع مصادر رزق نحو ألفي أسرة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).