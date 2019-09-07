“بالصور” باحث كبير السن يحير لجنة مناقشته بإطروحته قبل أن يحصد لقب “الدكتوراه” في تاريخ الأنساب

2019/09/07 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصد أحمد جابر البالغ من العمر 80 عاما لقب الدكتوراه في اطروحته الموسومة (حقيقة الأنساب العربية ، دراسة تاريخية تحليلية) وهو أكبر عراقي وعربي يحصل على هذا اللقب بعمره هذا.قدم جابر أطروحة أثارت جدلا كعمره وكانت عن الأنساب إذ أثبت فيها خطأ علم الأنساب وما يتعلق به وأن الناس كلهم من […]

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