20 ألف قرض لدعم المشاريع الصغيرة ضمن موازنة 2020 لحل أزمة البطالة

2019/09/07 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم السبت، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستخصص 20 ألف قرض لدعم المشاريع الصغيرة ضمن مشروع قانون

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