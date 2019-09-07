نجم ارسنال يفتح باب الفتنة في النادي

2019/09/07 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، بابًا للفتنة بين صفوف الجانرز خلال الموسم الحالي.

ووضع أوباميانج عبر حسابه الرسمي في شبكة "إنستجرام" علامة

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