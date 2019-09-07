ادارة الميناء توافق على استقالة رئيسها وتصادق على عقود لاعبي فريقها الكروي

2019/09/07 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد اليوم السبت على قبول استقالة رئيس النادي هادي أحمد و التي قدمها بشكل رسمي يوم الاربعاء الماضي لاسباب صحية .وذكرت ادارة النادي في بيان ” كما صادقت الهيئة الإدارية على عقود لاعبي فريق كرة القدم بشكل رسمي لغرض ارسالها الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة […]

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