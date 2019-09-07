القانونية النيابيـة: الهيئات والمؤسسـات التي تعمل بقانون خاص لا تخضـع لتشريع قانون الخدمـة المدنيـة

2019/09/07 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان الهيئات والمؤسسات التي تعمل بقانون خاص لا يشملها تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحاديـة .وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” القانون لا يتعارض مع اي قانون اخـر ساري المفعول وسيعالج فقط بعض مخصصات الدرجات الخاصة “، مشيرا الى استمرار الجلسات التشاورية […]

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