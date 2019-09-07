واسط تحتضن دورة لصقل حكام الأولى للمنطقة الجنوبية

2019/09/07 | 18:48

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الكوت – حسن شهيد العزاوي

اعلن رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في واسط نصيف جاسم عبد الله بان واسط احتضنت دورة لصقل حكام الدرجة الاولى بكرة القدم للمنطقة الجنوبية، باشراف المحاضر الاسيوي الدكتور محمد عرب.

وقال عبد الله لــ(الصباح الرياضي) :ان حكام الدرجة الاولى بلعبة كرة القدم للمنطقة الجنوبية واسط وميسان وذي قار، انتظموا في دورة لصقل الحكام التي احتضنتها قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية في جامعة واسط، باشراف الاتحاد المركزي لكرة القدم وبالتنسيق مع الاتحاد الفرعي لكرة القدم ولجنة الحكام الفرعية، من خلال لجنة الحكام المركز للحكام الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية التي جرت قبل أيام في ملعب الكوت الاولمبي، مبينا انه تم زج هؤلاء الحكام مع حكام المحافظات الجنوبية من اجل تبادل المعلومات والخبرات الرياضية.

واوضح ان الدورة حضرها رئيس الاتحاد الفرعي في ذي قار جليل ابو الهيل ورئيس الاتحاد الفرعي في ذي قار احمد مكطوف ورئيس لجنة الحكام في المحافظة جاسب نعيم الكعبي.

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