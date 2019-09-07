طقس العراق: أجواء مشجعة على السفر تعكرها ارتفاعات متوقعة للحرارة

2019/09/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرانخفضت درجات الحرارة في البلاد إلى أقل من معدلاتها العامة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية، بفعل كلتة هوائية معتدلة أعلنت نهاية الصيف.

انخفضت درجات الحرارة في البلاد دون المعدلات التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية في أجواء شبه معتدلة تشجع على السفر

سجلت البلاد، يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر، درجات حرارة تتراوح بين 32 – 43 درجة مئوية، وفق المتنبئ الجوي واثق السلامي، مع رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها أحيانًا إلى 40 كم في الساعة.

قال السلامي، إن "الأجواء شبه المعتدلة تساعد على السفر والخروج للتنزه وقضاء أوقات اكثر فاعلية مع العائلة"، مؤكدًا "نهاية موجات الحر"، لكنه أشار بعض الارتفاعات في درجات الحرارة التي قد تشهدها البلاد قليلًا.

بين السلامي أيضًا، أن مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة قد يشهده الثلث الأخير من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن "المؤشرات حول الموسم المقبل لا تزال طيبة وإيجابية تبشر بموسم ممطر وبارد".

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