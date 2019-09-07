غدا الأحد .. التربية تطلق 2056 درجة وظيفية في هذه المحافظة

2019/09/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع الغدير نسخة منه، إنه "حسب توجيه وزير التربية وكالة قصي السهيل، فقد تم تحديد بداية الأسبوع المقبل موعداً لفتح أبواب التعيينات على تربية الأنبار".وبينت، "أنه ابتداءً من يوم 8 من الشهر الحالي سيتم استلام طلبات المتقدمين للتعيين عبر الاستمارة الكترونية"، لافتا الى أن "عدد الدرجات التي ستطلق 2056 درجة باختصاصات متعددة موزعة بين اختصاصات معلم ومدرس ومهندس وقانوني ومحاسب وحرفي وخدمي".وأضاف أن "هنالك نسبة تم وضعها ستكون للمحاضرين العاملين في مدارس المحافظة وتكون الافضلية في النص الآخر من الدرجات لذوي الشهداء والاختصاصات العلمية للاحتياجات كالفيزياء والرياضيات ومن ثم اعتماد المعدل وسنة التخرج".وبحسب البيان فإن "مدة التقديم ستستمر لمدة ٢٠ يوم من تاريخ فتح الاستمارة ليتم بعدها فرز الأسماء وإعلانها".

انتهى.ص.هـ.ح.

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