أمنية ديالى: الحشد الشعبي نجح بدرء خطر الإرهاب عن حوض حمرين

2019/09/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، أن الحشد الشعبي نجح في تأمين مدن حوض حمرين شمال شرق المحافظة ودرء مخاطر الإرهاب عنها.وقال الحسيني في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد الشعبي طبق ستراتيجية امنية جديدة لحماية مدن حوض حمرين(64كم شمال شرق بعقوبة) اطلق عليها الاحزمة ...

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